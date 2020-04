Le député mahorais Mansour Kamardine touché par le coronavirus

Le 04/04/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 289

C'est via Facebook que le député mahorais Mansour Kamardine a annoncé à la population qu'il était à son tour touché par le coronavirus.



"Malgré une observance stricte du confinement depuis plus de deux semaines, à l'exception d'une réunion institutionnelle et 7 jours après l'apparition de symptômes grippaux", il a subi des signes de détresse respiratoire.



A la demande des médecins, il a été testé au Covid-19 et les résultats sont apparus positifs et a donc été placé en observation à l'hôpital de Mamoutzou.



Apparemment, Mansour Kamardine n'a été touché que par la version bénigne de la maladie puisqu'il affirme espérer "sortir dès demain de l'hôpital et me remettre sur pied à 100% en quelques jours".



Cette mésaventure ne fait que conforter sa conviction en la nécessité d'une "généralisation des tests pour qu'un suivi personnalisé quotidien soit mis en place, ce qui évitera d'en arriver à l'hospitalisation de trop nombreuses personnes".



Mayotte compte 128 cas confirmés de personnes atteintes du coronavirus selon les derniers chiffres officiels. 14 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 11 dans le service de médecine et 3 dans le Service de réanimation. 13 patients sont officiellement guéris et on doit malheureusement comptabiliser 2 décès chez des personnes dont l’état de santé était extrêmement fragile.