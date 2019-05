Le djihadiste Jean-Michel Clain vivait dans un appartement de standing en Syrie

Le 14/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 6036

Deux journalistes spécialisées dans le suivi des djihadistes français au sein de La Dépêche du Midi ont retrouvé l'appartement que Jean-Michel Clain a habité, avec sa femme et ses six enfants, à Raqqa en Syrie.



Faux marbre, télévision écran plat, baignoire à jets, balcon avec vue: c'est un véritable confort bourgeois que le djihadiste s'offrait au quatrième étage d'un immeuble avec ascenseur, situé en plein coeur du centre ville de Raqqa. Cet appartement de standing était auparavant celui d'un pédiatre, qui a tout laissé tel quel, avant que daesh ne confisque tout. Jean-Michel Clain a alors pris possession des lieux. Le pédiatre a indiqué à La Dépêche du Midi être terrorisé à l'idée d'y remettre un pied un jour...



Le frère du djihadiste, Fabien Clain, habitait également dans le quartier. Ce serait donc depuis cet endroit que les deux Toulousains auraient revendiqué les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015. Les deux frères auraient par la suite quitté leur appartement, et plus largement la ville de Raqqa, en 2016, lorsque les bombardements ont commencé à devenir plus importants. Ils ont alors rejoint la frontière irakienne avant d'atterrir à Baghouz, où Jean-Michel Clain a notamment été retrouvé mort.