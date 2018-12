Le djihadiste Peter Cherif placé en garde à vue à son arrivée en France

Le 23/12/2018 | Par N.P | Lu 121

"Peter Cherif a été placé en garde à vue en France sous l'autorité de nos forces de sécurité. Je salue l'efficacité de nos services et les échanges internationaux qui ont permis son arrestation. Il avait fui la justice française. Il devra devant elle répondre de ses actes", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner sur Twitter.



Peter Cherif, proche des frères Kouachi - auteurs des attentats contre Charlie Hebdo en 2015 - était l’un des terroristes français les plus recherchés au monde. "Peter Cherif a été interpellé à Roissy et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en mai 2017" pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé ce dimanche le parquet antiterroriste.



En cavale depuis 2011, il avait été arrêté à Djibouti, le 16 décembre. L'homme qui n'est pas visé par un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur les attentats perpétrés en 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et dans l'Hyper Cacher, a parfois été présenté comme un possible commanditaire.