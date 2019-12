Le domaine de Villèle classé aux monuments historiques

Le 22/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 126

A l'occasion du 20 décembre, le Préfet de La Réunion, Jacques Billant et Cyrille Melchior, président du conseil départemental, se sont rendus au domaine de Villèle à Saint-Paul.



Le domaine de Villèle occupe une place importante dans l’histoire de La Réunion. Il a constitué l’une des plus vastes propriétés coloniales de l’île du 18ᵉ jusqu’au début du 19ᵉ siècle et en possède encore tous les éléments : maison de maître, dépendances, longères, cuisine, jardins, terrasses et usine de production.



Alors que la demande de classement aux monuments historiques a été faite en 2018, cette dernière a reçu un avis favorable le 12 décembre dernier par la Commission nationale de l’architecture et du patrimoine (CNPA), placée auprès du Ministre de la Culture. Le domaine, propriété du Département, était déjà inscrit en totalité au titre des monuments historiques depuis 1997.



"Cette nouvelle mesure de protection consacre la reconnaissance nationale de l’importance du domaine de Villèle, lieu mémoriel à forte valeur patrimoniale, témoin de l’histoire sociale et économique de l’île de La Réunion", précise la Préfecture de La Réunion.



Villèle disposait déjà du titre "Musée de France". Suite un programme de rénovation et de valorisation, le domaine a obtenu l'appellation "Musée de l'habitation et de l'esclavage". Il s'adresse désormais tant au public réunionnais qu’à un public extérieur.