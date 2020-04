Le fret aérien vers La Réunion face à un goulot d'étranglement

Le 14/04/2020

SUR LE SUJET :

Difficile en ce moment pour les rares professionnels qui poursuivent leur activité de se fournir en matière première. C’est le cas d’un commerçant saint-paulois spécialisé dans la vente de fruits et légumes frais importés par avion.Si ce schéma à flux tendu marche de façon impeccable en temps normal, il est durement affecté en cette période de restriction des vols. Un véritable goulot d’étranglement accompagne évidemment la limitation des vols à destination de La Réunion.Nous avons posé la question à la direction d’Air France, seule compagnie desservant La Réunion en vol cargo.Tout d’abord, Air France tente de démystifier les interrogations de ces nombreux chefs d’entreprise qui ont appris ces dernières 24 ou 48 heures que leurs commandes ne seraient pas livrées cette semaine.La raison en est simple. Le seul et unique vol cargo qui dessert La Réunion chaque jeudi n’a pas été annulé mais effectivement, la priorité est donnée naturellement au ravitaillement en ressources médicales et de protection anti-coronavirus.La compagnie n’a pas son mot à dire en cette période spéciale. C’est la préfecture qui décide des produits prioritaires à destination des structures hospitalières, nous fait savoir la direction régionale d’Air France. La situation se résume ainsi : "la préfecture décide de la priorité des produits chargés. Nous, on se base sur cette liste. Quand on a de la place, on charge tout", schématise la direction d’AF.À titre d'exemple, en priorité, il y a donc le matériel commandé par le CHU, les échantillons de sang pour l’EFS, mais aussi les réactifs pour les personnes traitées pour un cancer notamment, ou encore, dans un autre domaine, peut être inscrite sur cette liste prioritaire la livraison de poussins et des oeufs à couver.Il faut savoir qu’Air France dispose de deux avions cargo dans sa flotte mondiale. Le premier est mobilisé sur la liaison France - Chine et le second reste toujours mobilisé sur La Réunion, entre autres. L’antenne d’Air France à La Réunion fait d’ailleurs remarquer que le département bénéficie déjà de cette rotation à titre exceptionnel. "Il faut par exemple savoir que l’on n’a pas de vol cargo sur les Antilles", fait savoir la compagnie aérienne.L’autre paramètre à prendre en considération est celui de la place disponible dans les avions. La question se pose notamment pour les masques… "On a une capacité en tonnage importante certes mais la capacité en volume est aussi à considérer. Les masques ne pèsent pas grand chose mais en volume ils prennent beaucoup de place. La semaine dernière je crois, nous avions par exemple 40 tonnes de masques mais qui prenaient toute la soute", illustre notamment la direction d’Air France.En période normale, l'aéroport Roland Garros accueille environ 28 rotations par semaine, à raison de 7 vols par compagnie desservant La Réunion : Air Austral, Corsair, French Bee et donc Air France. Mais depuis deux semaines, Gillot est donc passé à seulement 3 vols (passagers + fret) et donc ce vol cargo qui atterrit comme d’habitude tous les jeudis vers 13H 14H.La seule bouffée d’oxygène est intervenue la semaine dernière avec l’apport inespéré, mais qui restera unique, de ce vol KLM qui avait transité par notre île pour rejoindre l’Afrique du Sud et assurer un rapatriement de ressortissants étrangers vers l’Europe. "On en a profité pour charger du fret à 100% de la capacité de l’avion car il volait à vide", informe par ailleurs la direction locale. Mais cette capacité supplémentaire ne devrait pas se renouveler avant un bon moment puisque l’ensemble des situations de rapatriement sont plus ou moins réglées à ce jour.