Le garage social et solidaire

Le garage social est né d’une volonté double : d’une part répondre aux besoins de formation et d’accès à l’emploi, en particulier pour les jeunes en difficulté sociale. D’autre part, répondre à l’appel à candidature du Plan d’Investissement Avenir (PIA) mis en place par l’État.« Le projet de la Mission Locale Est était de créer un garage social pour participer à la levée des freins à la mobilité des personnes qui sont, par exemple, en recherche d’emploi ou en recherche de formation mais qui n’ont pas toujours les moyens de se déplacer. Certains secteurs souffrent d’un manque de maillage en terme de transports, notamment les Hauts. La voiture reste, malheureusement, très souvent incontournable pour pouvoir se déplacer et aller travailler.Afin que cela ne soit pas un frein dans leurs démarches, le garage social propose aujourd’hui des solutions pour ces publics : soit emprunter un véhicule en prêt onéreux, soit faire des répérations à tarif social, soit, s’il y a des disponibilités, acheter un véhicule », explique Pauline Caurla, Directrice de l’ARDIE.Les véhicules récupérés au sein du garage proviennent exclusivement de dons. Ceux-ci peuvent être faits par des institutions publiques ou des entreprises en renouvellement de parc par exemple, ou par des particuliers.Une fois les véhicules récupérés, l’équipe s’attelle à leur réparation, revalorisation, reconditionnement... L’objectif étant de pouvoir, par la suite, les proposer au prêt ou la cession.Les prêts ou cession de véhicules sont réservés aux publics en recherche d’emploi ou de formation, freinés dans leur démarche par l’absence de moyen de transport de leur domicile à leur lieu professionnel.« Nous n’avons pas pour objectif de favoriser le tout-voiture, mais bien de répondre à un besoin d’avoir accès à un véhicule si le diagnostic mobilité et financier de la personne montre qu’aucun autre mode de déplacement n’est possible sur le trajet domicile -travail, que ce soit pour le prêt ou la cession de véhicule », précise Pauline Caurla. Pour les publics éligibles, les véhicules peuvent être réparés, prêtés ou cédés à des tarifs sociaux, inférieurs à ceux du marché traditionnel.Selon la problématique mobilité du bénéficiaire, le prêt de véhicule peut être fait pour 1 semaine à 1 mois, renouvelable trois fois.Pour porter l’activité du garage social, l’ARDIE a mis en place un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) depuis mars 2018.Au-delà du service technique proposé, l’ACI permet d’accueillir une équipe de salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) sur des postes d’ouvriers mécaniciens.Dans ce cadre, ils sont formés, en situation de travail, à l’acquisition de compétences et d’un rythme, directement valorisables sur le marché de l’emploi par la suite.L’ACI favorise l’encadrement des salariés à travers trois aspects :➜ l’acquisition de compétences techniques ;➜ l’accompagnement socio-pro du salarié dans son projet (en lien avec la mécanique ou pas) : se positionner sur des offres d’emploi, les techniques d’entretien...➜la formation : CléA (certificat de connaissances et de compétences professionnelles) et CQP (Certificat de Qualification Professionnelle opérateur service).« Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois et de développer une plus grande cohésion sociale »➜ LE DON DE VÉHICULE PEUT-ÊTRE FAIT PAR LES COLLECTIVITÉS, LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS.Pour tous vos dons : 0692 20 86 00