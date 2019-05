Le giratoire Kerveguen livré

Le 22/05/2019 | Par Mairie du Tampon | Lu 306

Le maire du Tampon André Thien Ah Koon et le conseil municipal ont réceptionné les travaux du giratoire Kerveguen situé à Terrain Fleury ce mardi.



Un giratoire demandé depuis longtemps par les riverains qui permet fluidifier la circulation au carrefour des rues Kerveguen et Hubert Delisle, un axe routier très fréquenté.



Un parking d’environ 15 places a par ailleurs été réalisé sur la rue Kerveguen et des trottoirs et passages piétons pour les PM ont été aménagés.