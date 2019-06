Le gouvernement contre les populations d'Outre-mer!

Le 04/06/2019 | Par Jean-Hugues Ratenon | Lu 54

La Cour des Comptes a récemment relevé des points inquiétants dans la gestion du budget de la Mission Outre-Mer pour l’année 2018. En effet, dans ce rapport, on apprend que plus de 177 millions d’euros n’ont pas été dépensés, dont 144 millions d’euros rien que sur le programme « Conditions de vie Outre-Mer ». Ce programme est là notamment pour faciliter l’accès au logement, la continuité territoriale et permettre un environnement sanitaire et social adapté aux besoins ultramarins.



Alors que les problèmes de logement persistent à La Réunion, notamment du fait de la remise en cause de l’Allocation Accession à la Propriété (sans compter le surpeuplement et l’insalubrité des logements), comment expliquer ce non-investissement ?



Alors que nombre de jeunes sont en grande difficulté pour pouvoir venir se former dans l’hexagone, que la Région utilise l’argent des réunionnais pour payer la continuité territoriale, comment expliquer encore une fois que le Gouvernement ne crée pas les conditions pour répondre aux besoins des réunionnais ?



Alors que La Réunion continue de subir une situation sanitaire et sociale catastrophique, pourquoi ces fonds n’ont-ils pas été utilisés en 2018 ?



Et sur ces 177 millions d’euro non-dépensés, seulement 103,5 millions seront reversés pour l’année 2019. Ainsi, c’est plus de 73 millions d’euros qui disparaissent du budget Outre-Mer.



Madame la Ministre estime-t-elle que les ultramarins, et les réunionnais, ont la vie si belle qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans nos territoires ? Nos conditions de vie se sont-elles améliorées depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron ? Non. Pourtant, c’est sur ce poste de dépenses que le Gouvernement a décidé de faire des économies.



Il est temps de sortir de cette situation d’attaques permanentes contre les Outre-Mer. Plus que jamais, il faut rassembler les réunionnais et isoler les soutiens à la politique d’Emmanuel Macron.



Le peuple doit prendre le pouvoir.



Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion