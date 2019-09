Le groupe antillais Hayot accuse François Caillé et Pascal Thiaw Kine

Le 16/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3166

Le groupe antillais Hayot réfute "les fausses informations véhiculées par ses concurrents François Caillé et Pascal Thiaw Kine". Dans un communiqué de presse savamment orchestré quelques heures avant une conférence de presse des représentants de Leader Price et des magasins E.Leclerc à La Réunion, le groupe GBH montre du répondant :

"Les salariés de Vindémia soutiennent massivement le projet de reprise des magasins Jumbo et Score par GBH.



GBH se félicite de l’avis favorable donné par les institutions représentatives du personnel de Vindémia sur le projet de cession par Casino à GBH.



L’adhésion particulièrement nette des collaborateurs au projet de reprise porté par GBH démontre leur confiance dans les perspectives qu’offre notre groupe.



Nous tiendrons bien entendu les engagements pris devant eux : absence de plan social, sauvegarde des acquis sociaux, investissement de 30 millions d’euros dans les conditions de travail des salariés et la rénovation des magasins.



C’est bien en s’appuyant sur les compétences et l’expérience des équipes de Vindémia que notre groupe compte apporter un nouveau dynamisme commercial aux enseignes Score, Jumbo et Vival.



Cette position favorable des collaborateurs de Vindémia est la meilleure réponse aux fausses informations propagées par nos concurrents depuis l’annonce de la sélection de GBH par Casino.



Nos concurrents François Caillé (Leader Price) et Pascal Thiaw Kine (Leclerc), candidats éconduits à la reprise de Vindémia, affirment notamment que le poids de GBH serait de 25% dans la part des dépenses des ménages réunionnais. Ce chiffre fantaisiste a été inventé de toute pièce pour nuire à notre projet et induire sciemment en erreur nombre de responsables politiques et économiques de l’île.



D’après l’Insee, les dépenses des ménages à La Réunion sont, en 2018, de l’ordre de 12 milliards d'euros. Le chiffre d’affaires de GBH aux particuliers à La Réunion sera de 1,2 milliards € après réalisation de l’opération. Une division simple suffit à démontrer que GBH représentera environ 10% des dépenses des ménages, bien loin des 25% claironnés à longueur d’interviews par nos concurrents.



En tant que chefs d’entreprise de premier plan à La Réunion, ils ne peuvent pas ignorer ces chiffres. C’est donc sciemment qu’ils induisent en erreur l’opinion publique, les acteurs politiques et économiques, dans le seul but de servir leurs propres intérêts commerciaux. Ce faisant, ils jouent avec l’avenir de 2300 salariés réunionnais qui, eux, considèrent que notre projet est porteur de dynamisme et de renouveau pour Vindémia.



Nous sommes un acteur économique et social engagé depuis 30 ans à La Réunion. Notre ambition est de continuer à œuvrer pour le développement de La Réunion, au bénéfice du pouvoir d’achat de l’ensemble de la population, de l’emploi, et du développement des filières de production locale. Nous continuerons à offrir des perspectives sérieuses, crédibles et responsables à nos collaborateurs, nos partenaires, et nos clients."