Le groupe maritime Bourbon bientôt repris?

Le 06/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 261

L'entreprise française de services maritimes Bourbon est en procédure de redressement judiciaire ouverte depuis le 7 août 2019.Bien que la société du patron réunionnais Jacques de Chateauvieux ait des dettes de près de 3,7 millions d'euros, des créanciers se disent intéressés pour reprendre la société, révèle le site Challenges.fr Bourbon avait annoncé dans un communiqué le 9 octobre, qu'une offre de reprise avait été faite par une société détenue par un groupe de banques françaises sur les actifs et les activités de Bourbon Corporation.Bien que les banquiers du groupe aient perdu 458 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires total de 690 millions d'euros, ces derniers ont fait une offre de reprise du groupe.Pour l'heure, selon Challenges.fr, Jean Peyrelevade, qui représente les banquiers, et l'industriel Jean-Pierre Dréau, seraient tous deux intéressés, mais n'arrivent pas à trouver une offre commune.La société, qui comprend les entités Bourbon Corp et Bourbon Maritime, devrait en savoir plus sur ce que l'avenir lui réserve à compter du 7 novembre devant le Tribunal de commerce de Marseille.