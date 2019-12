Le hip-hop peï en lèr !

Le Juste Debout est une rencontre internationale de danses hip-hop, qui réunit plus de 4 000 danseurs sélectionnés après une tournée internationale de 3 mois. Et pour la première fois, cette tournée de sélection sera de passage à La Réunion.



Pour l'occasion Bruce Ykanji Soné, le créateur de l'événement, sera présent à La Réunion et présidera le jury. Mais il ne sera pas seul et sera accompagné des Twins, de Slim Boogy, de Loïc Riou et de Sekou Heru.



Ces artistes animeront des sessions de workshop de 1h30 le vendredi 6 décembre, à Saint-Gilles à la salle Stand-up à partir de 19h30. Le lendemain, samedi 7 décembre, auront lieu les sélections du Juste à partir de 14h à la Maison Gran Kour. Les danseurs sélectionnés participeront à la compétition Juste Debout le 1er mars 2020 à l’AccordHotel Arena, à Paris.



Un grand battle sera organisé au Palais Garnier à l'occasion de l’anniversaire de l’Opéra de Paris. Les vainqueurs des sélection qui auront lieu en région ainsi que huit danseurs sélectionnés par Bruce Ykanji s’affronteront en finale sur la scène du Palais Garnier, le 26 décembre prochain. Pour les danseurs réunionnais, les sélections auront lieu lors de l’événement Dans’Ansanm à la Cité des Arts le dimanche 8 décembre à partir de 14h.



Ces deux évènements nationaux et internationaux sont portés localement par la compagnie Kaflow. Le directeur artistique de cette compagnie, Loïc Perny, a justement été formé à la Juste debout School, diplômé en 2013.



"J’ai choisi de rentrer à La Réunion fort de mon expérience pour la partager avec la jeunesse réunionnaise et lui montrer le champs de ses possibles. La transmission est une valeur essentielle du Hip-Hop", confie Lïc Perny, qui ajoute "Le Hip hop à La Réunion a toute sa place en terme de proposition artistique. C’est une Danse avec un grand D qui est bien, aujourd’hui, la locomotive qui tire les autres danses en avant. Le Hip hop se nourrit de toutes les influences, c’est une danse métisse qui se nourrit des racines et de la culture de chacun de ses danseurs. C’est une danse qui ressemble à La Réunion, une danse universelle."