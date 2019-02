Le journaliste du JIR Philippe Stéphant s'en est allé

Le 25/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 783

Philippe Stéphant, journaliste du Journal de l'Ile est décédé. La mairie de St-Pierre lui a rendu hommage. "Suite à la disparition soudaine de Philippe Stéphant, Michel Fontaine et l'ensemble du conseil municipal de Saint-Pierre tiennent à présenter à sa famille, ses proches, ainsi qu'aux équipes du Journal de l'île leurs plus sincères condoléances. C'est avec stupeur et une grande tristesse que nous avons accueilli cette terrible nouvelle.



Au delà du soin qu'il mettait à préparer chacun de ses articles et de la courtoisie dont il savait faire preuve en toute circonstance, Philippe Stéphant nous laissera l'image d'un homme profondément humain et attachant. Il nous manquera autant qu'il manquera à sa rédaction et à ses lecteurs".



Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, a lui aussi rendu hommage au journaliste : "J'ai été touché d'apprendre la disparition soudaine de Philippe Stéphant. Journaliste passionné pour l'économie, il savait mettre sa plume au service de l'information, et notamment celle du Sud de notre île. Homme discret et attachant, mes équipes et moi même avons eu beaucoup de plaisir à collaborer avec ce journaliste qui faisait preuve, en toute circonstance, d'un grand professionnalisme et d'une grande gentillesse. Ému par cette soudaine disparition, en mon nom et en celui de mon Conseil Municipal, j'adresse à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs du JIR, mes plus sincères condoléances".



"J’ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition brutale de Philippe Stephant", indique de son côté le député David Lorion. "Journaliste passionné, il s’est longtemps spécialisé dans le domaine de l’économie, ce qui l’a conduit à mener une collaboration avec le magazine l’Echo Austral. Depuis deux ans, il avait rejoint les équipes du Journal de l’île, notamment l’agence de St Pierre. Philippe Stéphant laissera le souvenir d’un journaliste consciencieux, rigoureux et faisant preuve de grandes qualités humaines. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis".



La rédaction de Zinfos974 s'associe à la douleur de la famille et de ses collègues. Nous retiendrons de lui sa profonde gentillesse et sa bienveillance.