Le kilo de letchis n’atteindra pas 1 euro cette année

Le 26/12/2018 | Par Charlotte Molina | Lu 2117

Si la saison est bien meilleure que l’année catastrophique de 2017, le prix des letchis au kilo stagne toujours autour de 2 à 3 euros en cette fin décembre. Au marché du Chaudron ce matin, les bazardiers sont formels, impossible de les vendre moins cher. Des pluies dans l’est ont abîmé certaines récoltes, mais il faut également rattraper les pertes liées à la crise des gilets jaunes.

Difficile d’attirer l’attention de ce vendeur de letchis alors que des dizaines de clients se pressent autour de son étal. "Letchis Sainte-Rose, 2€ / kg" peut-on lire sur une pancarte en carton. Les fruits rouges ont beaucoup de succès, mais Raphaël prend malgré tout quelques minutes pour nous expliquer pourquoi le prix ne baissera pas plus cette année : "c’est par rapport aux intempéries qu’il y a eu dans l’est, il y a eu beaucoup de pluies et les letchis ont gâté !", explique le jeune homme.

S’il vend les siens 2 euros le kg aujourd’hui , c’est parce que ces fruits sont un peu plus petits que les autres. "On a commencé à vendre à 5 euros le kilo, puis c’est descendu à 3 euros, et ce matin 2 euros pour écouler les plus petits. Ils ont des petits noyaux , les letchis de Sainte-Rose c’est les meilleurs !", s’exclame-t-il.

Un peu plus loin dans ce même marché du Chaudron, Stéphane vend son kilo de letchis à 3 euros. Ceux-ci sont un peu plus garnis et d’un rose éclatant. "Le plus gros du cassage est fini, et là on est en fin de ramassage donc là le prix ne bougera plus."Pour ce bazardier, impossible de faire plus bas : "on a beaucoup d’investissement, il faut acheter les vergers, il faut payer les casseurs notamment, c’est beaucoup de charges."