Le laboratoire Cerballiance de St-André cambriolé cette nuit, des masques volés

Je suis etonne de voir autant de gens avec des masques alors que c 'est reserve aux personnels de sante. C'est triste de voir certain comportement

Bon ben triste affaire, on risque de ne jamais retrouver les coupables...par contre on a identifié 2 trous de balle noyés dans leurs certitudes @ 7 les juges quittent le navire - 12 modeste Peace

Les vrais responsables : politiciens, juges et...... les"jacquestoutbons" de tous poils qui empoisonnent la vie des honnêtes citoyens. Quand un corps (Ici l''État) est gangrené, on ampute pour sauver le malade. Eux ils soignent la gangrène.

Continuez à voler les masques ! Continuez à vous promener en toute impunité dans la rue avec les masques ffp2 ou chirurgicales qui manquent tellement à nos soignants ! Quand nous n'aurons plus de matériels, nous ne serons tout simplement plus en capacité de prendre en charge les patients ... Vous serez en partie responsable de cette situation.

30. Enirsem le 27/03/2020 07:18



@HUG Réservé aux personnels de santé, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas, donc on invente, toute la population devrait en être équipée. En Chine ils font la chasse à ceux qui n'en ont pas et si ils ne veulent pas le porter ils ramassent grave .....Pour ma part j'ai anticipé en janvier en commandant des FFP2 et je ne suis en aucun cas responsable du manque de masques pour les soignants et c'est encore moins de l'égoïsme j'ai le droit en tant qu'humain de me protéger, être un bon mouton ce n'est pas pour moi.....