Le lancement du projet Langtang au TEAT Départemental de Saint Gilles

Le 10/05/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 111

41 collégiens, 17 encadrants et des artistes ont lancé officiellement le projet Langtang 2020 devant plus de 1200 personnes au TEAT Départemental de St Gilles. Un moment d’émotion pour ces enfants qui ont chanté avec deux grands groupes : Daniel Waro et Ousanousava.