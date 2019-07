Le lycée La Renaissance impose l'uniforme à la rentrée

Le 17/07/2019 | Par B.A | Lu 701

Certains parents sont furieux: à la rentrée, leurs enfants devront porter l'uniforme, à leurs frais. Le lycée hôtelier rend en effet obligatoire le port d'un polo, que les parents devront acheter, par lot de sept, au prix de 49€. Soit 7€ le polo.



C'est par SMS que les parents ont été informés, un peu avant la fin de l'année scolaire, que la mesure était obligatoire, SMS précisant le prix et les dates d'essayage des tenues.



L'uniforme est de plus en plus prôné au sein des établissements scolaires, différentes raisons à cela: affichage d'une appartenance, gommage des inégalités sociales, exigences de "décence", selon... l'uniforme a ses partisans et ses détracteurs.



En décembre 2017, le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer avait déclaré vouloir permettre aux établissements publics qui le souhaitaient d'adopter l'uniforme. Si les établissements privés sont plus nombreux à l'adopter, le public s'y (re)met aussi, tel le lycée hôtelier La Renaissance. Aux Antilles françaises, l'uniforme est obligatoire dans la grande majorité des écoles, collèges et lycées.