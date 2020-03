Le marché forain de St-Pierre réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires

Le 20/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 188

La commune de Saint-Pierre, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle (Covid 19) et conformément à l'article 2122-24 du CGCT et sur recommandation des services de l'État, a décidé de prendre des dispositions spécifiques supplémentaires pour le marché forain de ce samedi 21 mars 2020.



Il est rappelé que l'accès à ce marché est réservé uniquement aux forains qui commercialisent des produits alimentaires (les autres catégories de produits ne sont pas autorisées).



Les exposants devront se conformer aux règles édictées par les autorités à savoir :



- Le respect d'une distance d'au moins deux mètres de séparation entre les étals de marchandises (les emplacements habituels ne sont pas garantis).



- Les mesures de distanciation sociale (pas de contact physique entre les clients et exposants) doivent être appliquées.



- A la fin du marché, les déchets devront être remis par les forains dans des sacs poubelles fermés.

La ville remercie les forains et les usagers pour leur compréhension et leur collaboration.