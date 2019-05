Je me souviens au collège en début d'année on nous avait fourni un livre sur l'histoire de la Reunion . Jamais ouvert en classe

"Le métissage des cultures, la créolisation du monde, c’est tout cela la mémoire de l’esclavage".



J'en rigole !



Allez parler à des pays conservateurs comme la Chine, l'Inde, la Russie, pour ne citer que ces grands pays, de métissage et de créolisation !



Le monde entier n'est pas obligé de réparer les conneries faites par le passé par la France et d'autres pays colonisateurs...



Arrêtez vos conneries Macron ! Occupez-vous de ce qui vous regarde, la France et l'Europe, et laissez le monde vaquer à ces occupations !