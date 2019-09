Le meurtrier présumé de Riyad Poomun jugé aux assises

Le 30/09/2019 | Par Charlotte Molina

Ziyaad Poomun, alias "Kévin" avait été retrouvé mort dans la baignoire de son meurtrier présumé, dans un appartement de Commune Prima à Saint-Denis le 30 juin 2017. Le mobile du meurtre reste un mystère à ce jour mais l’ouverture du procès aux assises de Johan M. pourrait faire la lumière sur ce qui a poussé ce Dionysien de 25 ans à commettre l’irréparable.

Johan M., ancien amateur de boxe, est déjà connu pour son tempérament colérique. Cet adepte de la boisson a notamment déjà été condamné our des violences conjugales et des blessures sur son colocataire. Mais que s’est-il passé ce 30 juin 2017 pour qu’il s’acharne ainsi sur son camarade Mauricien ? C’est ce que va tenter de comprendre la cour d’assises durant les trois jours prochains.



Alertées par d’autres camarades de boisson, les forces de l’ordre ont retrouvé le corps inanimé de "Kévin" dans la baignoire de l’accusé. Son corps présentait alors plusieurs coups de couteau, ses doigts avaient été sectionnés et son visage brûlé. Des marques laissées lorsque Johan aurait tenté de se débarrasser du corps de son ami, comme l'indique la presse écrite.