Le ministre de l'Education fait sa 3ème rentrée d'affilée à La Réunion

Le 16/08/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 360

​Le ministre de l’Education nationale est en visite à La Réunion les 19 et 20 août. Mardi, il sera rejoint par la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel. Les séquences de sa visite sont connus. C'est la troisième fois, après 2017 et 2018, que le ministre programme une visite à l'occasion de la rentrée des classes :

Jean-Michel Blanquer sera accueilli par le préfet lundi 19 août au petit matin à Gillot.



Une heure après son arrivée, il est déjà attendu dans l’école maternelle Françoise Mollard de Saint-Denis. Lui sera notamment présenté le projet "coéducation avec les parents" mis en place dans cet établissement et un échange sur l’enseignement des langues vivantes étrangères en maternelle est programmé.



Direction le sud juste après, plus précisément à Saint-Louis où l'équipe pédagogique de l’école élémentaire Paul Salomon 2 présentera le programme de dédoublement des CP et CE1.



Sur son chemin de retour vers l’ouest, le ministre évoquera la question du projet Éducation au Développement Durable. Une séquence programmée au sein du musée Kelonia à Saint-Leu.



En début d’après-midi, direction le Lycée professionnel Léon de Lépervanche au Port. C’est cette fois-ci la promotion des filières professionnelles industrielles intégrant les problèmes du développement durable qui sera à l'honneur. Le projet de lycée de la mer sera également évoqué.



En fin d’après-midi de lundi, Jean-Michel Blanquer recevra l’intersyndicale de l’éducation dans les locaux du Rectorat au Moufia.



Sophie Cluzel arrive mardi



Mardi, le ministre se rendra à l’école élémentaire publique des Girofles à Saint-Benoît pour la présentation du dispositif du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) et des échanges sur l’école inclusive sont prévus.



Direction ensuite l’école élémentaire publique José Barau de Sainte Suzanne (présentation du fonctionnement d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et visite des structures) puis à 10h35, visite de l’école primaire Primat de Sainte-Clotilde (visite de 2 unités d’enseignements en maternelle autisme - UEMA).



Ces visites de mardi matin se feront en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées et de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement.



Enfin, mardi après-midi, Jean-Michel Blanquer inaugurera l’école primaire publique Myriam Maillot à Grand Îlet et échangera avec les parents d’élèves sur les problématiques d’une école rurale, sur le modèle du Grand débat.