Le mouvement des "foulards rouges" contre les violences des "gilets jaunes" ne sera pas suivi à La Réunion

7. Piman sek le 23/01/2019 14:44



Vive Macron ! Marre des gilets jaunes, marre des retraités toujours entrain de quémander du fric à tout va : vous avez eu de l'emploi toute votre vie, maintenant il faut payer comme tout le monde. Pour tous les chômeurs, je trouve que le gouvernement est trop gentil : il faut supprimer purement et simplement les allocations chômage et reverser le tout à ceux qui travaillent (si les parents ne sont pas capables de veiller à l'éducation de leurs enfants on liquide la CAF, marre de payer pour ces profiteurs). J'espère que le gouvernement va saigner le corps des fonctionnaires, plus grands assistés du pays : ils ne fouttent rien, font des grèves tous les 4 matins et ne savent qu'emmerder tout le monde. Je demande la fin de l'emploi à vie, des avenants à tous les contrats avec passage en CDD reconductible sur base des résultat. J'espère également que le gouvernement va faire appliquer le devoir de réserve de tous ces nantis : qu'ils se taisent et fassent leurs missions, s'ils ne sont pas contents qu'ils basculent dans le privé, les 120 000 postes de moins doivent d'abord concerner les finances publiques (informatisation, prélèvement à la source, etc. pas besoins de ces bataillons de jen foutre), la sécurité (police, gendarmerie, armée) et l'éducation, fin de la surremunération le plus vite possible également.

Votez qui vous voulez mais votez MACRON ! Il est courageux et veux redresser le pays. Il fait ce que la droite n'a jamais osé faire. C'est lui la vraie droite dans ce pays.