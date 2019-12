Le nez d'un avion Air Austral scotché... explications

Le 13/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 9657

Hier soir, le vol UU277 de la compagnie Air Austral faisait l'objet d'une attention particulière des passagers. En effet, le nez de l'avion était entouré d'un scotch de couleur grise.



Renseignements pris auprès de la compagnie, il s'agit d'une précaution d'usage effectuée par les techniciens en charge de la maintenance à cause d'un léger problème d'étanchéité du capot avant de l'appareil.



Cette opération temporaire, autorisée par la procédure de maintenance aéronautique avec l'accord de Boeing, a permis de protéger un joint détérioré entre le fuselage et le radôme de l'avion. Le radôme (radar et dôme) est un abri protecteur imperméable utilisé pour protéger une antenne. Sur les avions, ils ont une forme aérodynamique.



Cette opération permet de ne pas "clouer" l'avion au sol en attendant que la pièce soit changée. Ce scotch gris est en fait un ruban adhésif en aluminium ultra-résistant appelé "Speed Tape". Il est utilisé dans l'aéronautique mais également par les forces aériennes sur les avions de chasse en opération sous l'appellation de RDC, Réparations de Combats car il résiste aux très hautes pressions. Son prix se situe autour de 200€ le rouleau.



Il n'y a donc aucun danger pour la sécurité des vols d'autant plus qu'avant et après chaque vol, les pilotes et techniciens effectuent un contrôle visuel de l'ensemble de l'avion.