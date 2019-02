Le nom de famille le plus porté à la Réunion ? Hoar(e)au bat Payet et Grondin

Pour l'anecdote, on peut également additionner Duchemin et Lallemand. ils ont la même origine, Un certain Janson qui était Hollandais, dit "Dutch man"..avec le temps qui se traduit en "l'allemand" et en Duchemin...

Bah, il y a eu plus de naissances masculines du côté du nom de Hoar(e)au. Mais vous allez réaliser un challenge par rapport à ça ? mdr

4. yes or no le 13/02/2019 08:49



Mince alors, il n'y a pas de CERVEAU dans le classement alors que seulement à la Réunion on en compte plus de 876.000 cerveaux selon le dernier recensement....LOL