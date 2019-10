Le nombre de coureurs et de nationalités engagés sur le Grand Raid 2019

Le 17/10/2019 | Par N.P | Lu 1183

C'est le jour J ! Ce jeudi sera donné le top départ du Grand Raid avec le coup d'envoi de la Diagonale des fous à 22 heures à la Ravine Blanche Saint-Pierre.



Ce sont d'ailleurs 2748 fous de 41 nationalités différentes, dont 10,1% de femmes, qui s'élanceront dans cette course emblématique de 166 km. L'âge moyen est de 44 ans, avec un benjamin de 20 ans et un doyen de 77 ans.



Le Trail de Bourbon, d'une longueur de 112 km, a attiré quant à lui 1330 coureurs de 17 nationalités, dont 17,6% de femmes. La moyenne d'âge est de 42 ans (l'âge des coureurs allant de 20 à 77 ans).



C'est un peu plus pour la Mascareignes et ses 66 km, avec 1759 coureurs d'une moyenne d'âge de 40 ans et de 24 nationalités différentes, dont 22,3% de femmes. Le plus jeune a 20 ans, le plus vieux 76.



Enfin, 540 participants répartis en 135 équipes s'élanceront sur le relais Zembrocal. Les sportifs âgés de 21 à 66 ans se partageront les 182 km de course.