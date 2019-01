Le nouveau service militaire testé en juin

Le 17/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 313

Les contours du Service National Universel (SNU) se dessinent, avec une première phase d’expérimentation prévue en milieu d’année dans treize départements tests. La première promotion sera constituée de 3000 jeunes volontaires.

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron : un service national, d’une durée d’un mois, obligatoire et universel pour les jeunes Français.



Mais la toute première promotion, prévue pour le mois de juin, sera d’abord constituée uniquement de volontaires âgés de 16 ans. Ces jeunes seront répartis dans les treize départements tests que sont : les Ardennes, le Cher, la Creuse, l’Eure, la Guyane, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Vaucluse et le Val-d’Oise pour l’Ile-de-France.



Les volontaires passeront quinze jours en hébergements collectifs, encadrés par des animateurs, des éducateurs et des militaires. Les jeunes ne seront pas accueillis dans leurs départements mais répartis sur l’ensemble des sites tests.



Au programme, 24 modules sur différents thèmes : la protection de l’environnement, les valeurs de la République ou encore la formation aux premiers secours. Un bilan de santé complet et une évaluation de maîtrise du français seront également réalisés.