Le numéro 3 du Vatican reconnu coupable de pédophilie

Le 26/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 104

Le Cardinal australien George Pell a été reconnu coupable de pédophilie.



Bien qu'il ait quitté ses fonctions au Vatican, il reste cependant à la tête du secrétariat pour l'économie du Saint-Siège et est donc considéré comme le religieux numéro 3 du Vatican.



Il est désormais le plus haut responsable de l’Eglise catholique condamné dans ce genre d'affaires.



Les faits d'abus sexuels sur mineurs dont il est accusé se sont déroulés dans les années 90, dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne.



Aujourd'hui âgé de 77 ans, le religieux australien aurait donc abusé deux enfants de choeurs, âgés respectivement de 12 et 13 ans à l'époque. L'un d'entre eux est décédé en 2014.



Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et d'atteinte à la pudeur le 11 décembre dernier, mais l'affaire n'a été révélée au grand jour que ce 26 février.



En effet, le tribunal avait interdit les médias de parler de cette affaire, sous peine de poursuites. Cette 'ordonnance de suppression' était également là dans le but de protéger le cardinal, qui devait être jugé pour d'autres faits présumés.



Mais l'accusation a finalement décidé de mettre fin à cette seconde série de poursuites. Le blackout médiatique sur la première affaire a ainsi été levé, autorisant les médias à annoncer le verdict de culpabilité.



Sa peine n’a pas encore été fixée, mais il encourt jusqu’à cinquante ans de réclusion. Une nouvelle audience est prévue mercredi. Les avocats de George Pell ont déjà annoncé faire appel à la décision du tribunal.