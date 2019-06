Le palmarès du concours Place à l’orthographe dévoilé

Le 06/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 73

La ville de Saint-Paul et le CEDAACE* organisaient la finale de la grande dictée dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville ce mercredi 5 juin 2019. Un événement capté puis prochainement diffusé à la radio sur Kréol FM et Télé Kréol.16 élèves de CM1 et 21 enfants de CM2 des écoles de la cité saint-pauloise participaient à ce concours. À l’issue de cette dernière dictée, 10 d’entre eux recevaient une récompense. Les élèves finalistes en obtenaient une également. L’occasion pour le septième adjoint en charge des affaires scolaires, Alex Pota, de venir les féliciter.Les premiers prix repartaient avec des tablettes numériques, des bande dessinées et des encyclopédies. Les autres lauréats remportaient des jeux de société, des encyclopédies et des livres.Ces petits saint-paulois passaient aussi un après-midi culturel. Ils visitaient l’exposition Marronnages à l’espace Sudel-Fuma. De quoi passer un bel après-midi.Pour rappel, la commune et le Centre départemental artistique pour l’animation et la culture des enfants proposent Place à l’orthographe depuis l’année 2008. 12 dictées font l’objet d’un travail régulier lié aux difficultés rencontrées par les écoliers.Objectifs : acquérir et consolider leurs compétences en orthographe. Retrouvez ci-dessous toutes les photos de ce concours et le texte de la dictée réalisée par les 37 marmailles saint-paulois.