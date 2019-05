Le parcours de l’excellence sportive

Le 24/05/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 82

​Le modèle français du sport de haut niveau tient compte de l’insertion professionnelle des sportifs. Cette démarche se concrétise au sein du « double projet » proposé par des structures labellisées et agréées de parcours d’excellence sportive. Le double projet concilie la recherche de la performance sportive, la réussite éducative et une insertion professionnelle correspondant aux capacités et aux aspirations des sportifs de haut niveau ou en accession vers le haut niveau.

Dans le cadre de sa mission première d’accompagnement du sport de haut niveau, le CREPS de La Réunion accueille, pour l’année scolaire 2018-2019, près de 180 sportifs répartis dans 13 structures d’entraînement qui ont à coeur d’y réaliser leur projet de vie.

Entraîneurs, préparateurs physiques, chefs d’établissement scolaire, professeurs, CPE (Conseiller Principal d’Éducation), responsables pédagogiques, surveillants et bien d’autres se mobilisent au quotidien pour ces sportifs afin de les placer dans les meilleures conditions et favoriser la réussite de leur double projet : sportif et scolaire.



Ils bénéficient ainsi, en parallèle de leur parcours sportif, de :



➜ dérogations aux affectations scolaires afin d’être inscrits dans les établissements les plus proches des installations sportives et de l’internat, créant ainsi une unité de lieu et d’action favorable à la réussite,



➜ d’un emploi du temps avec des aménagements horaires de façon à harmoniser la pratique sportive (entraînement, préparation physique, compétitions, récupération) et les apprentissages scolaires,



➜ d’un suivi scolaire individualisé et de cours de soutien dans les matières fondamentales (avec le soutien du Rectorat). Le CREPS, participe aussi aux conseils de classe et aux réunions d’orientation, il travaille en étroite collaboration avec les professeurs référents et les équipes pédagogiques pour maintenir ou améliorer les résultats scolaires des sportifs, les préparer aux examens et construire leur orientation.



Le double projet sportif et scolaire est ambitieux. Il mobilise non seulement le jeune sportif et sa famille, mais aussi différents partenaires tels que le CREPS, le Rectorat, la DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Réunion), le Mouvement sportif...



Par ailleurs, l’élévation du niveau de la concurrence internationale et l’adoption de nouvelles règles de qualifications par les fédérations sportives internationales pour les rendez-vous majeurs - Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, Championnat du monde - augmentent le niveau de performance sportives, tout en renforçant les exigences de la préparation sportive : entraînement quotidien renforcé, développement de stages, multiplication des compétitions et des déplacements...



Au terme de « double projet » est souvent préféré celui de « triple projet » pour que soit également reconnue à sa juste part la formation civile et citoyenne de ces jeunes sportifs en devenir.

CONTACT

➜ CREPS SAINT-DENIS

Route Digue BP 2O222

Champ Fleuri - 97493 Sainte Clotilde

> 02 62 94 71 94

> creps@creps-reunion.sports.gouv.fr

➜ CREPS SAINT-PAUL

47, boulevard du front de mer

97460 Saint-Paul

> 02 62 22 53 66

> asp@creps-reunion.sports.gouv.fr

➜ CREPS PLAINE DES CAFRES

27ème Km Bourg Murat

97418 Plaine des Cafres

> 02 62 22 53 66

> apc@creps-reunion.sports.gouv.fr

LES 13 STRUCTURES D’ENTRAÎNEMENT DU CREPS ➜ 1 pôle France de Pelote Basque

➜ 7 pôles espoirs,

➜ 1 centre d’entraînement labélisé,

➜ 1 centre de perfectionnement,

➜ 3 centres d’entraînement régionaux