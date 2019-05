Le photographe Laurent Capmas obtient de nouveau le diplôme de meilleur portraitiste de France

Le 12/05/2019 | Par N.P | Lu 968

C'est très fier que Laurent Capmas a annoncé lui-même avoir de nouveau obtenu le titre de portraitiste de France."Ce diplôme professionnel, qui est à repasser tous les 4 ans, est une distinction nationale très importante dans la carrière d’un photographe", confie-t-il.Ce titre est décerné par le Groupement national de la photographie professionnelle (GNPP) et "apporte au public l’assurance d’un travail professionnel accompli", souligne la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image.C'est pourquoi, Laurent Capmas tient à remercier "les clients qui m’ont accordé leur confiance durant mes problèmes de santé, même si Capmas Photo continue d’exister et de travailler avec ou sans moi. Vous êtes client, même partenaire depuis de nombreuse années. Ce prix obtenu cette année, est donc aussi le votre".Trois autres photographes réunionnais ont obtenu ce diplôme cette année.Son univers est à retrouver sur sa page Facebook , ou directement sur son site internet