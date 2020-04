Le photographe de l'AFP Yasuyoshi Chiba remporte le World Press Photo 2020

Le 17/04/2020

(AFP)

Le photographe de l'AFP Yasuyoshi Chiba a remporté jeudi le prestigieux World Press Photo de l'année 2020, pour une image d'un jeune homme récitant un poème au milieu de manifestants au Soudan, qui, aux yeux des jurés, symbolise "l'espoir".

Avec son caractère "poétique", le cliché qui a reçu cette récompense, la plus élevée du concours de photojournalisme World Press Photo, illustre le pouvoir de la jeunesse et de l'art, ont estimé les juges.

Yasuyoshi Chiba, un photographe japonais basé à Nairobi, a aussi obtenu, avec cette même image, le premier prix dans la catégorie "Informations générales, image seule".

Deux autres photographes AFP ont également été récompensés : Nicolas Asfouri, un Danois basé à Pékin, est le grand vainqueur dans la catégorie "Informations générales, reportages" pour une série d'images sur les manifestations en faveur de davantage de démocratie à Hong Kong.

Dans la catégorie "Sports, image seule", Oli Scarff s'est vu décerner le troisième prix pour le cliché d'une marée de supporters du club de football Liverpool défilant dans les rues de cette ville après sa victoire contre Tottenham Hotspur en finale de l'UEFA Champions League.

Une autre photo, prise pour l'AFP par le photographe indépendant Sean Davey, qui immortalise une petite fille portant un masque de protection et jouant avec ses amis dans un centre d'accueil en Australie, alors en proie à de violents feux de forêt, a eu le deuxième prix dans la catégorie "Enjeux contemporains, image seule".

- "Poème de protestation" -

Pris le 19 juin de l'année dernière à Khartoum, le cliché de Yasuyoshi Chiba montre un jeune homme, la bouche grande ouverte, au milieu d'habitants de la capitale soudanaise qui scandent des slogans, récitant un "poème de protestation", notent les jurés.

Portant une chemise bleu clair, il est éclairé par une dizaine de téléphones portables. Au premier plan apparaît un visage souriant, de profil.

"C'est le seul groupe qui manifestait pacifiquement que j'ai rencontré pendant mon séjour et j'ai été touché par la solidarité invaincue de leur révolution", explique à l'AFP Yasuyoshi Chiba, 48 ans.

La photo "montrait que les gens avaient toujours cette passion à l'intérieur et j'avais le sentiment d'être l'un d'eux", poursuit-il.

"J'ai vu comment la forte volonté des gens était là et qu'elle ne pouvait pas être étouffée par la violence", ajoute-t-il.

Après la destitution par l'armée, sous la pression de la rue, du dictateur Omar el-Béchir en avril 2019, les manifestations se sont poursuivies au Soudan avant la mise en route en août d'une transition vers un pouvoir civil.

Le cliché de Yasuyoshi Chiba "illustre le pouvoir de la jeunesse, il montre le pouvoir de l'art. Il illustre l'espoir", observe Tanvi Mishra, un membre du jury.

- "Amour" -

"L'oeuvre remarquable de Chiba témoigne de son talent, de son courage, de son travail acharné et de son professionnalisme", a déclaré le directeur de l'information de l'AFP Phil Chetwynd.

"Le prix témoigne de l'engagement constant de l'AFP à raconter des histoires dans des endroits difficiles tels que le Soudan et est un hommage à notre réseau inégalé de photographes en Afrique", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes également très fiers que le jury ait choisi de reconnaître l'excellence de notre couverture des troubles à Hong Kong, ainsi que notre couverture sportive et environnementale", a-t-il ajouté.

Dans la série de photos primée de Nicolas Asfouri, on trouve des écolières à Hong Kong, vêtues de bleu, portant des masques et se tenant la main, ou encore un manifestant qui court avec un parapluie rouge et un panneau jaune, sur lequel est écrit "AMOUR".

"Je suis d'autant plus satisfaite de ces récompenses qu'elles soulignent l'importance d'être au plus près du terrain, partout et sur la durée, et au plus proche des gens en particulier", s'est réjouie Marielle Eudes, la directrice de la photographie de l'AFP.

Un photographe français, Romain Laurendeau, a remporté le premier prix dans l'autre grande catégorie du concours, "Reportage photo de l'année", avec sa série d'images en noir et blanc sur la jeunesse algérienne au centre d'une révolte massive l'année dernière.

Jan HENNOP

