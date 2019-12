Le plan de la ville de Saint-Paul réactualisé

Le 06/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 48

Vous recherchez une activité sportive, une association en charge du périscolaire, des services de la collectivité, une école, la gendarmerie, un centre de secours, les piscines municipales… sur le territoire saint-paulois?Pour faciliter vos recherches, un nouvel outil a été crée et mis en ligne sur le site Internet de la ville de Saint-Paul. Il s’agit d’un plan interactif -ou une cartographie interactive – qui permet de géolocaliser certaines offres, équipements et autres services du territoire communal.Organisée en rubriques, l’interface est ergonomique et le contenu dynamique car mis à jour régulièrement par les services de la ville. La navigation demeure intuitive : les recherches se font à partir des adresses, des points d’intérêt, de lieux à proximité…