Le planning 2019 de la Zumba Santé Mouv’ dévoilé

Le 14/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 83

Une manifestation organisée tous les deux mois dans la commune. Comme annoncé, le premier rendez-vous de 2019 se tiendra au Parc Expobat le vendredi 22 février, de 18 à 20 heures. Dress code indiqué : le jaune et le vert.Direction Plateau Caillou le samedi 20 avril, de 18 à 20 heures. Vous pourrez vous déguiser ou venir en bleu. La séance suivante se déroulera à Vue Belle le vendredi 28 juin, de 18 à 20 heures.Les couleurs recommandées : le bleu, le blanc et le rouge. Les lieux précis de ces deux événements (Plateau Caillou et Vue Belle) seront précisés quelques semaines avant leur déroulement.Deux autres Zumba Santé Mouv’ auront lieu les vendredi 30 août et 25 octobre au Parc Expobat. Également de 18 à 20 heures.Dans le cadre de la réduction des inégalités en matière d’accessibilité à la pratique physique et sportive, la ville de Saint-Paul, labellisée Ville Santé par l’Organisation Mondiale de la Santé, organise cette Zumba Santé Mouv’.Cette manifestation est gratuite et ouverte au public. Venez entre amis, collègues, en famille voire seul (e) profiter de ces instants uniques et intensément physiques.