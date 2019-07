Le planning de juillet à la Maison de Santé communiqué

Le 16/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 87

La Maison de prévention de la Santé et du bien-être, située à la Saline, dévoile le programme de ses ateliers pour le mois de juillet 2019.Cette structure, véritable outil de proximité dédié à la population, travaille avec 17 professionnels du secteur de la santé. Et accueille de nombreuses activités.Retrouvez ici et ci-dessous le calendrier avec les partenaires accueillis dans ses locaux. Plus de renseignements sur les différents rendez-vous au 02 62 45 81 50.