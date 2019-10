Le planning du mois de novembre pour les collectes de sang : restons mobilisés !

Le 28/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 55

Chaque mois, l’établissement français du sang organise plusieurs collectes mobiles sur le territoire. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés. Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. À la Réunion, 120 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades.L’EFS vous invite à vérifier que vous êtes éligible au don via leur test en ligne : http://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don Et si vous avez voyagé récemment, vérifiez également les contre-indications liées au voyage : http://dondesang.efs.sante.fr/contre-indications-liees-au-voyage Pour toute question, ou information complémentaire, n’hésitez pas à les contacter directement par téléphone au 0262 90 53 92.Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence.Ci-dessous le planning des prélèvements sanguins à Saint-Paul pour le mois de novembre :