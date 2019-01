Le plein de spectacles à la journée inter-centre des ados de Saint-Paul

Le 23/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 91

Les chorégraphies des jeunes des différents centres aérés se sont enchainées dans le moringodrome de Villèle ce mardi 22 janvier 2019. À l’occasion de la journée inter-centres pour adolescents, les groupes d’apprentis danseurs ont montré à leurs camarades ce qu’ils ont préparé de mieux et l’ambiance y était.



Jahboy, le maître de cérémonie, a insufflé à l’audience l’énergie nécessaire et les derniers tubes à la mode ont fait trembler les murs de la petite salle. Même le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a effectué quelques mouvements de Hip-Hop, porté par l’atmosphère chaleureuse et bon enfant de cette rencontre.



Pour ainsi dire, les jeunes ont mis le feu au dancefloor à Villèle.



Les Accueils de loisirs sans hébergement présents :



- Adèle-Ferrand



- Sans Souci



- Sarda-Garriga



- Bac Rouge



- Saint-Gilles-les-Hauts



- Grand Fond



- Aliette-Hortense