Le point sur le réseau Citalis ce vendredi 20 mars

Le 19/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 262

Le réseau CITALIS fonctionnera en service très restreint sur l’ensemble de ses lignes. Voici les dispositions exceptionnelles qui seront mises en place dès demain Vendredi 20 Mars.En centre-ville, la fréquence de passage des bus sera réduite sur les lignes 5 à 16, à raison de : > 3 départs le matin : aux alentours de 6H, 9H et 12H > 3 départs l’après-midi : aux alentours de 13H, 16H et 19H.Dans les écarts, la fréquence des bus et Taxibus sera réduite à raison de :> Lignes 12A, 19, 22, 23F, 24, 24A, 25, 26 : 1 bus sur 2 en circulation> Lignes 23, 27 et 28 : 1 bus sur 3 en circulation > Ligne 21 : 2 bus sur 5 en circulation> Ligne 22A : 2 bus sur 3 en circulationLes lignes 12B, 21A, 23C, 23D et 29 seront interrompues jusqu’à nouvel ordre.Toutes les autres lignes de Saint-Denis fonctionneront normalement.La fréquence des lignes principales sera réduite à raison de :> Ligne 31 : 2 bus sur 5 en circulation> Lignes 30 et 32 : 2 bus sur 4 en circulation> Ligne 33 : 1 bus sur 3 en circulation> Ligne 34 : 1 bus sur 2 en circulation Toutes les autres lignes de Sainte-Marie fonctionneront normalement.La fréquence des lignes principales sera réduite à raison de :> Ligne 50 : 1 bus sur 2 en circulation> La ligne 51 : 1 bus sur 3 en circulation> La ligne 54 : 2 bus sur 3 en circulationToutes les autres lignes de Sainte-Suzanne fonctionneront normalement. Retrouvez le détail de l’offre ainsi que les horaires des 1ers et derniers départs sur www.citalis.re Les Espaces Bus de l’hôtel-de-ville de Saint-Denis et du Chaudron restent ouverts aux horaires habituels.En revanche : L’Agence Commerciale et l’Espace Bus du Petit-Marché sont fermés. Modification des horaires de l’Espace Bus de Sainte-Marie : 8H-12H / 13H30-16H30 Modification des horaires de l’Espace Bus de Sainte-Suzanne : Fermé l’après-midi