Le point sur les horaires des supermarchés ce lundi

Le 23/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 4695

Les supermarchés sont ouverts ce lundi 23 mars, voici leurs horaires:: Un créneau ce lundi matin de 11h30 à 12h30 réservé au public vulnérable, puis jusqu'à 19h ou 20h. Les autres jours de la semaine, un créneau réservé aux personnes vulnérables de 7H30 à 8H15. Le lien pour les horaires des magasins les plus proches.: 11h30 à 12h30 pour le public vulnérable puis jusqu'à 20h30. Le lien pour les horaires de magasins les plus proches.: La priorité est donnée au public vulnérable toute la journée. Les horaires: 8h30 à 20h30.: Les horaires varient selon le magasin. Voici le lien pour trouver le magasin le plus près de chez vous.