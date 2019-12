Le point sur les perturbations des lignes Citalis pour ce mardi 24 décembre

Le 23/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 421

La direction de la SEM Sodiparc fait le point ce lundi soir sur les prévisions de fonctionnement des lignes CITALIS pour le mardi 24 décembre 2019.

Le réseau CITALIS fonctionnera en service très restreint sur ses lignes du centre-ville de Saint-Denis. Voici les dispositions exceptionnelles qui seront mises en place :

- 1 bus en circulation sur la ligne 5 de 05H00 à 13H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 6 de 05H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 7 de 12H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 8 de 05H30 à 18H30



3 navettes viendront en renfort des lignes du TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis de 09H00 à 18H30.

- 1 bus en circulation sur la ligne 10 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 11 de 05H30 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 12 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 13 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 14 de 07H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 15 de 07H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 16 de 06H00 à 18H30



Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.



Le transport à la demande CITYKER ne prend plus de nouvelles réservations jusqu’à nouvel ordre.



L’Agence commerciale du Petit Marché sera ouverte aux horaires habituels.



L’Espaces Bus de l’Hôtel de Ville de Sainte-Marie sera ouvert de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.



Les Espaces Bus de Chaudron, Petit Marché, Hôtel de Ville de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne seront ouverts jusqu’à 17H.