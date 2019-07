Le policier Guillaume Lebeau obtient son retour au pays

3. cheche le 25/07/2019 11:45



il me parait normal que des policiers d'origine réunionnaise puissent êtres affectés au bout d'un certain nombre d'années à RUN suivant un classement national (avec des points supplementaires conséquents attribués) par rapport à des non originaires qui en ont AUSSI le droit car nous sommes tous dans la republique française une et indivisible à egalite de droits et de devoirs.Il serait aussi malsain que ce service de l'Etat spécifique,qui demande engagement professionnel,motivation,neutralité,probité soit uniquement confié aux seuls originaires...