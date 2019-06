Le préau sport Mathieu Schiller inauguré à Boucan Canot

Le 24/06/2019

L’offre d’infrastructure sportive s’étoffe à Saint-Paul avec l’inauguration ce vendredi 21 juin 2019 du préau destiné à accueillir les activités d’extérieur des élèves de l’établissement scolaire Évenor-Lucas à Boucan Canot et des environs.



Dénommé préau sport Mathieu Schiller, le nouvel équipement rend hommage au jeune bodyboarder disparu prématurément en septembre 2011 mais qui marqua son entourage de cette phrase qu’il ne cessait de répéter : « Mon corps lé zoreil mé mon l’esprit lé kaf ».



En présence du Maire, Joseph Sinimalé, des élus, Thierry Martineau, conseiller municipal délégué aux Sports et Patrick Flores, adjoint de secteur, les élèves de l’école ont fait la démonstration de leurs talents en chant et en danse, sous l’œil attentif des professeurs et des responsables d’activités périscolaires.



Après les discours des officiels et de la mère de Mathieu Schiller, Brigitte Schiller, la plaque a été dévoilée suivi du couper de ruban à l’entrée de la structure.



En ce jour de Fête de la Musique, c’est dans une atmosphère de joie et de bonne humeur que l’hommage au champion de bodyboard a résonné sous le nouveau préau sportif de Boucan Canot.