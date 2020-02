Le "préfet du glyphosate" ne rassure pas Oasis Réunion

2. Réveillez vous le 21/02/2020 09:54



Des choses qui donnent a réfléchir



Depuis 1974 sous la marque Roundup de Monsanto. Au début de sa commercialisation, ce produit était considéré comme « quasi-bio ». Tout le monde se souvient de la publicité à la télévision avec le chien qui déterre l’os sous la terre imbibée de Roundup. Cela fait donc plus de 40 ans que cette molécule est utilisée dans nos champs. Les diverses agences de santé et de sécurité sanitaires connaissent bien le sujet pour l’avoir étudié depuis toutes ces années, et ont un recul inédit pour statuer scientifiquement sur les répercussions à long terme liées à l’usage de ce pesticide, bien plus que pour la plupart des autres produits phytosanitaires qui restent peu de temps sur le marché. En 2000, le brevet de la molécule Glyphosate tombe dans le domaine public et depuis, Monsanto partage le gâteau avec une quarantaine de concurrents qui commercialisent ce produit à un coût modique.....





C’est indiqué noir sur blanc sur les bidons : dangereux pour les milieux humides, cancérogène, perturbateur endocrinien, etc... Mais, sur le bidon de glyphosate, il n’y a pas de message aussi alarmant. C’est un des produits phytosanitaires les moins dangereux du marché en l’état des connaissances scientifiques, même en considérant que c’est un cancérogène probable. Cela soulève une question majeure : Pourquoi tout à coup s’en prend-t-on à ce produit en particulier alors même qu’il semble être moins nocif que beaucoup d’autres ? Qui à intérêt à voir le Glyphosate disparaitre ?



Il est surprenant de constater que les fuites discréditant le glyphosate arrivent quasiment en même temps que l’autorisation de mise sur le marché d’une nouvelle molécule proposée aux états unis par Bayer en substitution du Glyphosate, ainsi que de nouvelles variétés de maïs et soja OGM dépendantes de ce nouveau produit : le Dicamba, un agent chimique, extrêmement volatile, reconnu tératogène chez l’homme, dérivé de l’acide benzoïque. Il est important de noter qu’une molécule très proche n’avait pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché en Europe mais qu’une nouvelle formule a été présentée aux autorités et devrait obtenir le sésame pour envahir l’Europe. Ce nouveau produit, bien plus nocif que le Glyphosate, sera évidemment vendu bien plus cher aux agriculteurs qui en plus de mettre leur santé en danger devront mettre la main à la poche.



Il va pouvoir, grâce à ce jeu de dupes, retrouver sa place de monopole, au détriment de tous, et avec les applaudissements des écologistes....



ici quelques infos aussi

https://observatoire-des-aliments.fr/environnement/le-dicamba-plus-fort-que-le-glyphosate





Bref...PRUDENCE comme d'habitude quand il s 'agit de grosse entreprise et ....d'argent ...