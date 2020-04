Le préfet interdit la vente d'alcool à emporter à partir de 17H

Le 01/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 3772

Jacques Billant, préfet de La Réunion, effectue un point d'étape ce mercredi après-midi, sur la lutte contre la propagation du coronavirus et ses conséquences sur l'organisation de la vie en société.Hier, ce sont 171 passagers qui ont été pris en charge par l’Etat pour rejoindre des lieux de quatorzaine. Les seules exemptions que le préfet autorise sont pour les personnels de gestion de crise dont font partie les personnels navigants ou les personnes médicalisées qui doivent rester à domicile.La réduction drastique du trafic aérien fonctionne car, alors qu’il devait y avoir 224 passagers mardi, seuls 171 ont fait le voyage pour des motifs impérieux. Pour le vol de ce jeudi, les passagers ont reçu un SMS leur rappelant le confinement strict qui leur sera appliqué une fois à La Réunion.Le confinement qui s’applique depuis le 16 mars dernier est, "dans l’ensemble, bien respecté à La Réunion mais il reste des axes de progression pour mieux gérer les flux, dans et à côté des commerces", regrette Jacques Billant. Il admet aussi des failles dans les transports en commun où la promiscuité des bus ne permet pas toujours de respecter les distances."J’ajoute une priorité, celle que le confinement ne se traduise pas par des violences intra familiales. La baisse des sollicitations des victimes, que ce soit vis-à-vis des forces de l’ordre ou des associations, est alarmante. L’ensemble des partenaires reste entièrement mobilisé pour prendre en compte ces victimes. Il faut qu’elles le sachent et n’en doutent pas", affirme le préfet de La Réunion.Dans cette lignée, le préfet fait part de son inquiétude de voir "un lien manifeste entre les violences et la consommation d'alcool". Un lien qu'il a manifesté à plusieurs reprises et qui l'incite désormais à agir en conséquence. Il annonce de ce fait l'interdiction de vente d'alcool à emporter à partir de 17H.