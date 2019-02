Le premier Teqball de l’île débarque à Plateau Caillou

Le 15/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 181

Un mix entre le football et le tennis de table : le teqball se pratique aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le parc Arc-en-Ciel de Plateau Caillou dispose depuis ce vendredi 15 février 2019 d’une table afin de pratiquer cette discipline.



Un gros plus pour les écoliers de Jean-Monnet, de Blanche-Pierson et des collégiens du quartier présents. L’occasion pour eux de s’essayer à cette nouvelle pratique tendance alliant cinq sports : football, ping-pong, volley-ball, tennis et squash.



Comme le souligne le premier magistrat, Joseph Sinimalé, durant cette inauguration : "Nos marmailles sont l’avenir de demain", lance-t-il en présence de l’élue de proximité du secteur, Nadine Sévétian.



Désigné comme un quartier prioritaire selon les critères de la politique de la Ville, Plateau Caillou constitue le premier secteur de l’île à accueillir ce tout nouveau concept venu d’Hongrie.



Hormis le caractère sportif, cette activité suscite un réel engouement dans les quartiers. En terme de cohésion et de lien social. Des tournois de ce sport se dérouleront d’ailleurs prochainement.



Porteuse de ce projet avec la commune, la Sedré se félicite d’inaugurer cet aménagement répondant aux besoins du quartier. La structure mène aussi une reflexion avec la mairie afin d’ancrer la famille au cœur de son lieu d’habitation en recréant du lien social entre les habitants. Notamment grâce à ce Parc de jeux.



L’installation de ce teqball, un équipement tendance, permet également de remodeler le Plateau Caillou ancien afin d’entrer dans l’ère moderne et ainsi s’adapter aux nouveautés de la société.



En associant les jeunes générations et celles plus âgées qui cohabitent dans ce quartier saint-paulois.



Le maire de Saint-Paul souhaite lui que : "Les habitants ne restent pas enfermés chez eux." Et la création de cet équipement et l’aménagement du quartier doivent les amener à sortir de chez eux et à profiter de leur environnement immédiat.