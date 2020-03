Le président de l'Université de La Réunion décide de la fermeture des sites U

Le 16/03/2020 | Par LG | Lu 266

Le président de l'Université de La Réunion prend une décision radicale. Il adresse un communiqué relatif à la fermeture de tous les sites U jusqu'à nouvel ordre. Objectif : limiter l'exposition au coronavirus dont la propagation ne cesse d'inquiéter.

Le 14 mars 2020, le Président de l'Université annonçait la suspension des enseignements en présentiel dès lundi 16 mars. Les activités administratives et de recherche étaient néanmoins maintenues.



Compte-tenu de l’évolution de la situation et pour continuer de façon solidaire à faire face à la crise sanitaire d’ampleur que nous traversons actuellement concernant le COVID-19, une réunion de crise au sein de l’établissement s'est tenue ce jour.



En accord avec les membres de l’équipe présidentielle, le choix d’un principe de précaution absolu à ce stade de l’évolution de la pandémie a été fait, concrétisé par l’application de mesures exceptionnelles pour la protection de l’ensemble des membres de notre communauté, que ce soit pour les usagers ou les personnels.



C’est pourquoi, dans la continuité des orientations du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et en accord avec Monsieur le Préfet de La Réunion, les mesures suivantes ont été décidées :



1. Fermeture de l’établissement à compter du 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre et mise en place d’une continuité de service pour les fonctions essentielles en présentiel (gestion de la paye, expériences essentielles en cours dans les laboratoires de recherche, opérations de maintien du réseau et des installations informatiques ...) et celles définies dans les plans ci-après ;



Ces dispositions concernent l'ensemble des sites de l'établissement, à savoir :

• Le campus du Moufia,

• Le site du Parc Technologique Universitaire,

• Le site de la Victoire,

• Le site de Bellepierre,

• Le campus du Tampon,

• Le site de Terre-Sainte,

• Le site du Maïdo.



2. Déploiement d’un plan de continuité pédagogique (PCP), pour l’ensemble des formations initiales et continues ;



3. Déploiement d’un plan de continuité de l’activité, pour l’ensemble des fonctions indispensables en présentiel et au soutien du PCP ;



4. Report de tous les examens, concours locaux et de toutes les instances.



Ces mesures sont destinées d’une part à contribuer, à notre échelle, à ralentir de façon drastique la propagation du virus, mais également à permettre à la communauté universitaire de se protéger dans les meilleures conditions des risques encourus en cette période de crise.



Une nouvelle fois, nous vous tiendrons informé(e)s de façon la plus réactive possible de l’évolution de ces mesures et un point sera régulièrement fait pour un retour à la normale dans les plus brefs délais pour l’ensemble du fonctionnement et de l’activité de l’établissement.



"Je suis bien conscient des questionnements et des appréhensions générés par cette crise sanitaire et vous assure une nouvelle fois de tout le soutien et de toute la mobilisation de l’établissement pour vous protéger et vous accompagner. Quelle que soit l’ampleur de cette crise, c’est en étant solidaires les uns des autres et en se protégeant mutuellement que nous pourrons vaincre ce fléau qui menace notre santé et celles de nos proches. Je nous invite donc à y faire face collectivement et en toute conscience des risques encourus par chacune et chacun d’entre nous", assure Frédéric Miranville.



