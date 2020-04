Le président des Chambres de métiers de France est décédé du Covid-19 à 63 ans

Le 14/04/2020 | Par LG | Lu 630

​Le président du réseau de Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) français, Bernard Stalter, est décédé du coronavirus à l’âge de 63 ans. C’est sa femme qui en a fait l’annonce ce lundi sur les réseaux sociaux.

Bernard Stalter était hospitalisé depuis fin mars en service réanimation à Strasbourg. "Mon médecin m’a diagnostiqué Covid-19 je vais bien. Je suis les instructions et reste chez moi", avait-il annoncé le 20 mars sur sa page Facebook, assurant continuer "à travailler en contact avec ses équipes de Paris, du Grand Est et d’Alsace pour poursuivre le combat pour et avec les artisans."Bernard Stalter avait été élu en 2016 pour cinq ans président de CMA France tout en présidant la Chambre régionale de métiers du Grand Est et d’Alsace. Il siégeait également à la Région Grand Est en tant que conseiller régional délégué à l’artisanat.C'est au titre de représentant des artisans de France qu'il avait assisté aux 50 ans de la CMA de La Réunion en mai 2018.Le ministre de l’Economie Bruno le Maire a salué son travail inlassable en faveur de l’artisanat français :