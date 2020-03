Le président du CESER et les membres du Conseil rendent hommage à Maurice Cérisola

Le Président du CESER, M. Dominique Vienne et les membres du Conseil ont appris avec tristesse la disparition de Maurice Cerisola, ce jour, à l'âge de 78 ans.

Membre du CESER, de 2005 à 2010, Vice-président, membre du Bureau, de la commission économique et de la section prospective, il aura contribué en son sein au dialogue entre tous les acteurs du territoire. Il aura, jusqu'à son dernier souffle, contribué au travers de nombreux engagements au développement économique et social de La Réunion à laquelle il était si attaché.

Le Président Dominique VIENNE et les membres du Conseil adressent leurs sincères condoléances à la famille de Maurice CERISOLA et se recueilleront partout où ils se trouveront en ce moment si singulier de notre vie de notre Nation.