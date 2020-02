Le prix des carburants et de la bouteille de gaz en baisse au 1er mars

Le 28/02/2020 | Par LG | Lu 187

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er mars 2020.

- Pour le sans plomb :

Le prix public est en baisse à 1,41 €/litre (- 5cts). Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse de la cotation.



- Pour le gazole :

Le prix de vente est en baisse à 1,09 €/litre (- 6cts). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se déprécie.



- Pour le gaz :

Le prix final de la bouteille est en baisse à 18,29 €. Cette évolution s’explique par la baisse des cotations mensuelles (-7,91 % en cumulé). Elle est contredite par l’affaiblissement de la parité Euro/Dollar qui vient limiter la baisse du prix final. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.