Le prix des carburants et de la bouteille de gaz pour février 2020

Le 30/01/2020 | Par LG | Lu 2188

La préfecture communique le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion valable à compter du 1er février 2020. Une forte hausse du prix de la bouteille de gaz est à noter.

Pour le sans plomb :

Le prix public est en baisse à 1,46 €/litre (- 1ct). Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse de la cotation.



Pour le gazole :

Le prix de vente est en hausse à 1,15 €/litre (+ 1ct). Comme pour le SSP, le fret est en baisse et la parité s’apprécie.



Pour le gaz :

Le prix final de la bouteille est en hausse à 18,68 €, + 8,6% par rapport au mois dernier ( 17,19 € en janvier). Cette évolution s’explique par la hausse des cotations mensuelles (+29,55 % en cumulé). Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.