Le prix des carburants flambe en mars

Le 28/02/2019 | Par N.P | Lu 3227

La préfecture communique ce jeudi les prix des hydrocarbures à compter du 1er mars à La Réunion. Le litre de sans-plomb et de gazole augmente de 5 centimes. La bouteille de gaz est en hausse de 54 centimes.



Le sans plomb



La hausse de la cotation (+ 7,49 %) est accentuée par une hausse du fret (+ 6,5 %) et subit l’influence de la baisse de la parité euro/dollar. En définitive, le prix CAF est en hausse à + 7,95 %. Le prix public est en hausse à 1,38 €/litre (+ 5cts).



Le gazole



La hausse de la cotation moyenne du gazole est plus importante que celle du SSP (+ 9,08 %). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se dégrade. La conjonction de ces paramètres induit une hausse du prix CAF de + 9,82 %.

Le prix de vente se fixe à 1,12 €/litre (+ 5 cts).



Le gaz



La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en hausse de 10,93 %. Elle impacte le prix de la bouteille à la baisse à hauteur de + 50 cts environ. L’euro chute face au dollar, la parité accentue la hausse de la bouteille à hauteur de 4 cts. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s’établit en hausse à 16,81 € contre 16,27 € le mois précédent (+54 cts).