Le procès de l’ancien animateur radio renvoyé au civil

Le 18/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1361

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a renvoyé en procédure civile le procès d’un ancien animateur radio qui avait fauché deux cyclistes.







C’est donc le 11 septembre que l’ancien animateur radio de Skyrock connaîtra son sort annonce le Quotidien dans son édition du jour. Le 1er janvier 2019, après un réveillon arrosé, le suspect avait repris son véhicule et avait renversé deux cyclistes avant de commettre un délit de fuite. Par miracle les deux victimes ont survécu, mais l’état de santé de l’un d’eux n’est pas encore rétabli à ce jour. La violence du choc avait coupé les vélos en deux.



Le tribunal correctionnel de St-Pierre a donc décidé de renvoyer en procédure civile cette affaire. La procureure a requis une peine de 18 mois dont un an avec sursis, obligation d’indemniser les victimes (4 et 6 000 euros) et l’annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant 18 mois. Le tribunal retient également la possibilité d’aménager la peine à l’aide d’un bracelet électronique. Deux expertises seront menées d’ici là.